صحيفة أمريكية تحذر من حرب إسرائيلية إيرانية بأبعاد عالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يونيو 2022

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حذرت صحيفة ”ديلي بيست“ الأمريكية، من أن التصعيد الأخير في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل إيران يمكن أن يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى مواجهة مفتوحة تطال العالم بأسره.



وأشارت في تقرير إلى أن عمليات الاغتيال التي يتم تنفيذها داخل إيران كانت دوما سرية قبل أن يبدأ المسؤولون الإسرائيليون بإطلاق تصريحات تشمل تلميحان قوية بأن تل أبيب هي وراء تلك العمليات.

وقالت الصحيفة: ”خرجت الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران عبر الشرق الأوسط من الظل وظهرت في العلن منذ فترة طويلة، ولكن الآن، على خلفية العديد من الهجمات الإسرائيلية المشتبه بها داخل إيران نفسها، يهدد الصراع المميت بالتصعيد ربما خارج المنطقة“.