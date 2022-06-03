شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع لمجلس النقابة العامة للمحامين لمناقشة ملفات نقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا له، عصر غدا السبت، بمقر النقابة العامة برمسيس لمناقشة العديد من الملفات النقابية، ودعا مجدى سخى وكيل نقابة المحامين والقائم بأعمال النقيب، أعضاء المجلس للاجتماع.

وكان محمود الداخلى، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أكد من قبل أنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات، التى قدمت بشأن المعاشات وعددها 50 ملفا، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش.

وأضاف محمود الداخلى فى تصريحات صحفية له، أنه تم أيضّا مراجعة 181 ملفًا من مستحقى المعاش من ورثة المتوفين والعجز الطبى وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإجالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهرى لمستحقى المعاش من ورثة المحامين المتوفين.