مقتل فرنسي تطوّع للقتال مع القوات الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلنت فرنسا، الجمعة، مقتل فرنسي تطوع للقتال في صفوف الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية في شرق البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: “تلقينا النبأ الحزين الذي أفاد بأن رجلا فرنسيا لحقت به إصابة مميتة في القتال في أوكرانيا”.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، قالت، الإثنين الماضي، إنّ صحفيًا فرنسيًا يدعى “فريدريك لوكليرك إيمهوف” قتل في أوكرانيا في قصف روسي.

وطالبت كولونا بإجراء “تحقيق شفاف” في مقتل إيمهوف الصحفي في قناة “BFMTV” في شرق أوكرانيا أثناء تغطيته لعملية إجلاء أوكرانية قرب سيفيرودونتسك.

وذكرت في بيان أن مقتله “صادم للغاية”، مطالبة بـ”تحقيق شفاف في أسرع وقت لإلقاء الضوء على ملابسات هذه المأساة”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الصحفي الفرنسي إيمهوف قتل خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب.. أصيب بجروح قاتلة عندما كان في حافلة للمساعدات الإنسانية إلى جانب مدنيين آخرين أجبروا على الفرار من القنابل الروسية”.

وأعرب ماكرون عن تعازيه لعائلة وزملاء الصحفي الفرنسي الذي كان يعمل في قناة “BFMTV” وأولئك الذين يقومون بهذه المهمة الصعبة، ونقل الأحداث من مسارح العمليات.