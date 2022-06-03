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المرور تحدد ساعات العمل لإنجاز معاملات التسجيل وإصدار الإجازات

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بغداد - ياسين صفوان - حددت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، ساعات العمل في دوائر تسجيل "المشروع الوطني"؛ لإنجاز معاملات تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دوام موظفيها في كافة دوائر التسجيل (المشروع الوطني) هو من الساعة ٨ صباحاً إلى الساعة ٨ مساءً؛ لاستقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم وتبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل المركبات والدراجات ونقل ملكيتها وإصدار إجازات القيادة".

وأشارت إلى "إنجاز التحسينات اللازمة على نظام التسجيل من قبل الشركة الألمانية ليستوعب العدد الأكثر من السابق حيث وصل عدد المعاملات لليومين الماضيين أكثر من ثلاثة عشر ألف معاملة".

وأكدت، أن "المشروع الوطني مستمر بالعمل وتقديم أفضل الخدمات ولا يوجد توقف في النظام الخاص بتسجيل المركبات في المشروع الوطني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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