بحوزتهم أكثر من ألف حبة.. الشرطة تطيح بتجار مخدرات في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تواصل وباشراف قائد الشرطة اللواء أحمد علي زويني جهودها الأمنية لملاحقة المطلوبين والمتهمين وإحالتهم الى القضاء للحفاظ على الأمن والاستقرار، إذ تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال عملية نوعية أمنية متميزة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على خمسة أشخاص بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة".وبينت، أنه "خلال عملية القبض على هؤلاء الأشخاص تم ضبط بحوزتهم على (1236) حبة مخدرة و (7) غرام من مادة الكريستال المخدرة مع سلاح ناري من نوع مسدس وآله حادة".

وأشارت المديرية إلى "إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

