انت الان تتابع خبر مجلس الأمن يرحب بالهدنة في اليمن ويوجه رسالة للحوثيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان، "اننا قلقين من الأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز، وندعو الحوثيين (حركة "انصار الله" اليمنية)، إلى التصرّف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور". وأضاف، "نرحب بتمديد الهدنة في اليمن ونثني على الإجراءات التي اتخذتها الأطراف للحفاظ على الهدنة".

ويوم أمس الخميس، وافقت جهات الأزمة في اليمن على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين، وأتى ذلك بعدما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، جهات النزاع في اليمن، إلى "تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل.

