شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة لتراجع معدل المواليد في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، أن عدد المواليد في البلاد خلال عام 2021 انخفض بواقع 213.29، أو بنسبة 5.3 في المئة، عن العام السابع عليه، إلى مستوى قياسي بلغ 604.811.

ويبلغ المعدل الإجمالي للخصوبة، أو متوسط عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم امرأة في حياتها، 30.1، بانخفاض 03.0 نقطة، بحسب ما أوردته اليوم الجمعة وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء.

وتراجع المعدل، الذي انخفض للعام السادس على التوالي، إلى رابع أدنى مستوى، فيما بلغ التراجع الطبيعي لسكان البلاد، أو عدد الوفيات مطروحا منه عدد المواليد، 205.628، متجاوزا 600 ألف للمرة الأولى.

وانخفض عدد حالات الزواج بواقع 319.24 إلى 116.501وهذا هو أقل مستوى له منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

من جانبه كشف مسؤول بالوزارة أن عدد النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15عاما و49عاما انخفض بنسبة 8.1في المئة، كما تراجع معدل الخصوبة للنساء في العشرينات من عمرهن".