03 يونيو , 2022 اندلاع حريق في مبنى إداري في موسكو (أ ف ب). أفادت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الجمعة أن حريقاً اندلع في مركز غراند سيتون بلازا للأعمال بغرب موسكو. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وذكرت الوزارة أنه تم إنقاذ 120 شخصاً من المبنى، ولا تزال جهود إخماد الحريق مستمرة. وأضافت أن النيران مندلعة على مساحة ألف متر مربع.

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