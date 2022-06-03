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علاء الركابي يعلن تجميد عضويته في جميع مفاصل 'امتداد'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن عضو حركة امتداد وامينها السابق علاء الركابي، اليوم الجمعة، تجميد عضويته في جميع مفاصل الحركة الإدارية والنيابية.
وقال الركابي في بيان ورد للسومرية نيوز، "أخلصت لمشروع امتداد بكل ذرة من كياني وقدمت كل ما أستطيع، ولم أبخل على المشروع بشيء أبدا، وساهمت بكل طاقتي بكل ما أستطيع في كل مفاصل ومراحل إنشاء هذا الكيان السياسي الأمل".

وأضاف، "أعلن عن تجميد عضويتي في جميع مفاصل الحركة الإدارية والنيابية ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولغاية عقد المؤتمر العام الأول الذي يخصص حسب النظام الداخلي لانتخاب أمين عام جديد وأمانة عامة جديدة، وقد أبلغت أعضاء الأمانة العامة بهذا القرار".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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