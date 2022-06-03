بالصور.. المخابرات العراقية تحبط عملية تهريب “مليون حبة” مخدّر بطريقة غريبة!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 3:21 مساءً

أعلنت السلطات العراقية الجمعة عن تمكنها من إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من حبوب المخدرات في البصرة.

وأوضحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، في بيان نشرته على فيسبوك أن العملية تمت بعد “ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود طائرة شراعية (…) تجوب سماء محافظة البصرة في منطقة جريشان”.

وأوضحت أنه تم تشكيل “فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار” باتجاه الطائرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بنتيجة عملية التمشيط “اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها”، وتمكن من “الهروب باتجاه الشريط الحدودي لدولة مجاورة” دون ذكر اسم الدولة.

وأكدت أن “البحث جار عنه، وقد تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بحوالي مليون حبة، كان في نيته إدخالها إلى الأراضي العراقية”.