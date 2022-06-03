تطبيق تلفزيون غوغل يتوفر أخيراً على ios

نيويورك: بعد إطلاقه في عام 2020، أصبح تطبيق تلفزيون غوغل متوفراً أخيراً على نظام التشغيل ios.

و إذا كان لديك بالفعل أفلام غوغل بلاي وبرامج التلفزيون السابقة للشركة مثبتة على هاتفك، فسيحل هذا التطبيق محلها.

وكما هو الحال مع نظيره في أندرويد، يتيح لك تطبيق تلفزيون غوغل استخدام هاتفك الذكي كجهاز تحكم عن بعد لـ Google TV

أو جهاز Android TV OS مما يسهل، من بين أمور أخرى، كتابة عناوين الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تريد مشاهدتها.

و يمكنك أيضًا استخدام التطبيق لتجميع توصيات المحتوى من خدمات البث المختلفة. ولا يتم دعم كل منصة، على سبيل المثال لن تجد نيتفليكس، ولكن سيكون إنشاء قائمة مراقبة واحدة لكل خدمة تدفع مقابلها أمر سهل. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن إنشاء قوائم مراقبة حول الممثلين المفضلين لديك.

وأثناء تقييمك للأفلام والعروض، سيعمل التطبيق على تنقيح اقتراحاته. وستجد أيضًا خلاصات مخصصة مع روابط للأخبار والتعليقات والمزيد. وأخيرًا، هناك قسم مخصص للمحتوى الذي اشتريته واستأجرته من غوغل، بحسب موقع إن غادجيت.