الكاظمي يؤكد دعم العراق لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة

بغداد: جدّد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، موقف بلاده الداعم لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأمريكي.

وقال الكاظمي خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي بمناسبة تسلم مهامها الجديدة في العراق "إن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم مع تعزيز الفهم المشترك لرؤية الطرفين، وانتهاج سبل الحكمة والحوار"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.

وجدد الكاظمي "رغبة الحكومة العراقية في التعاون والعمل من أجل ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يعزز أفق النهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة للشعب العراقي وجميع شعوب المنطقة".

ومن جانبها أكدت السفيرة رومانوسكي أن بلادها تتطلع "إلى تعاون أوثق مع العراق في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والثقافية والتعليمية وعودة العراق لأداء دور رئيسي في المنطقة، وما لذلك من تأثير إيجابي إقليمياً وداخلياً".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وفي إطار التدريب وتقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية.