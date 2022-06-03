آمبر هيرد تعتزم استئناف الحكم بإدانتها بتشويه سمعة طليقها جوني ديب

02 يونيو , 2022

قال محامي آمبر هيرد، بطلة فيلم أكوامان اليوم الخميس، إنها ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب عندما زعمت أنها ضحية عنف جنسي.

وكانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا قد قضت أمس الأربعاء بأن هيرد شوهت سمعة نجم فيلم قراصنة الكاريبي ومنحته تعويضا قدره 10.35 مليون دولار. وقررت هيئة المحلفين أيضاً أن هيرد تعرضت للتشهير، ومنحتها 2 مليون دولار.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد صحيفة ذا صن البريطانية التي وصفته بأنه يسيء معاملة الزوجة.

ورأى قاضي المحكمة العليا بلندن أن ديب أساء إلى هيرد ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة، لكن لم يُسمح لمحامي هيرد بإبلاغ هيئة المحلفين بذلك في قضية فرجينيا، على حد قول بريدهوفت.