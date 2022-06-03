ابراهيم عبقري عراقي ... من يرعى موهبته؟

"هاوي فلكي" هكذا عرّف الشاب الوسيم عن نفسه خلال حلوله ضيفًا على برنامج "مورننغ لايف" على شاشة السومرية، كاشفًا أن اهتمامه في هذا المجال بدأ عندما كان في عمر الـ11.

من تيليسكوب بدائي، انطلق مشوار ابراهيم في مراقبة الكواكب والنجوم ليصل ويشتري "تيليسكوب" الكترونيًّا.



"لا علاقة لنا بالأبراج"، بهذه الجملة بدأ الشاب حديثه عن الفرق بين هواة وعالمي الفلك من فيزيائيين وكيميائيين.وشرح أن الهواية تسمح له من خلال الاستعانة بتطبيقات الكترونية من رصد الكولكب، النجوم والمجرات ومشاهدتها بالعين المجردة لافتًا إلى أنه يستغلّ هذه الموهبة ليدرك إذا ما كان يريدها أن تصبح تخصّصًا في المستقبل.وفي حين تشكو المواهب العراقية من قلّة الدعم والرعاية، نوّه ابراهيم بأن دائرة الرعاية العلمية تدعم هواة الفلك من خلال تقديم دورات وتنظيم أمسيات فلكية.لكنّه لم ينكر أيضًا أن وزارة الشباب والرياضة التي هي الجهة المسؤولة عن هذه الموهبة لم تقدم الدعم الكافي خصوصًا لجهة المعدات: "ممنوع إدخال التليسكوب المتطور إلى العراق، أمّا التي يستعملها الهواة أمثالي فلا تشكّل خطرًا أمنيًّا لأن صورتها غير صافية بالإضافة إلى أن هناك رسومًا جمركيّة مرتفعة على استيراده بالطرق القانونية".

في جعبة هذا العبقري الصغير، جوائز عديدة أهمها جائزة الإبداعي في مهرجان يوم الشباب العالمي حيث تفاجأ بتكريمه في حين أن كان فقط ضمن الحضور.