ضبط 4 محطات وقود متنقلة غير رسمية في كركوك - عاجل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة مشتركة من قسم مراكز شرطة نفط الشمال متألفة من مركز شرطة نفط كركوك وصلاح الدين وأستاذ افواج شرطة النفط وأشراك مفارز الاستخبارات وأمن الأفراد، تمكنت من ضبط 4 محطات وقود متنقلة غير رسمية في قضاء الدوز ثلاثة منها وطريق "كركوك/ السليمانية" واحدة".واضافت ان "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين كذلك إلى خزانات حديدية تحوي منتوجات نفطية ومصخات للوقود وعجلة حمل صغيرة".

واشارت المديرية الى انه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

