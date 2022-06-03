برشلونة يكشف عن 'حالة واحدة' تمكنه من ضم ليفاندوفسكي

وأعلن ليفاندوفسكي، رغبته بشكل صريح في الرحيل عن بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال روميو، خلال حواره لإذاعة "راك 1" الكتالونية: "للتوقيع مع ليفاندوفسكي يجب توفير 3 أضعاف قيمة راتبه معنا، بدون ذلك الأمر غير ممكن".



وعن ضرورة بيع النادي للاعب الهولندي فرينكي دي يونج، بسبب حسابات اللعب المالي النظيف، علق: "لم نخصص يورو واحدا في الميزانية لبيع لاعب، وإذا رحل دي يونج سيكون بقرار فني فقط".

وحول قضية تجديد عقد لاعب خط الوسط جافي، كشف: "لست على علم بأي أزمة في تجديد عقد جافي، والأمور تسير بشكل طيب، كما هو الحال مع باقي اللاعبين الذين قمنا بتجديد عقودهم".

