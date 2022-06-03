وسائل إعلام أمريكية: بايدن يقرر زيارة السعودية ولقاء محمد بن سلمان

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الرئيس جو بايدن قرر أخيراً زيارة المملكة العربية السعودية في نهاية يونيو الجاري، حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت صحيفة ”نيويورك تايمز“ بأن المعلومات مؤكدة بشأن الزيارة المرتقبة، ولقاء بايدن مع الأمير محمد بن سلمان، وهو ما اعتبره مراقبون تغييراً في موقف الإدارة الديمقراطية التي حاولت، منذ وصولها إلى البيت الأبيض، تجاهل الدور المؤثر للمملكة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن رئيس الولايات المتحدة ”قرر الذهاب إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة، بينما يسعى إلى خفض أسعار الوقود في الداخل وعزل روسيا دولياً“.

وأضافت أن بايدن ”سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان“، وقادة دول عربية أخرى بينها مصر والأردن والعراق والإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم بعد تأكيد التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني، حتى الآن، لكن الزيارة ستضاف إلى رحلة من المقرر أن يقوم بها بايدن في نهاية يونيو إلى إسرائيل وألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع وإسبانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

من جانبها، تحدثت صحيفة ”واشنطن بوست“ عن الزيارة المرتقبة، لافتة إلى أن اللقاء المرتقب ”على انفراد“ مع ولي العهد السعودي سيأتي بعد مهمات عدة قام بها ”بتكتم“ في الدولة الخليجية الغنية مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكجورك ومبعوثه لشئون الطاقة أموس هوكستين اللذان يدعوان باستمرار إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم.

وأمس الخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، إن ”بايدن ينتظر بفارغ الصبر فرصة حوار مع قادة الشرق الأوسط، لكن ليس لدي ما أعلن عنه اليوم“، من دون أن تشير صراحة الى لقاء مقرر بين بايدن وولي العهد السعودي.

وفي وقت سابق، تحدثت إدارة بايدن عما اسمته ”إعادة تقويم“ للعلاقة مع السعودية، الشريك الخليجي الاستراتيجي، لطيّ صفحة قربه من رئاسة الجمهوري دونالد ترامب دون الذهاب إلى حد القطيعة.

ويرى المراقبون أن اللقاء المرتقب بين بايدن وبن سلمان يكشف عن الدور المؤثر للسعودية في ملف الطاقة، وكذلك دور المملكة في موضوع إيران ودعمها للمليشيات الطائفية في المنطقة.

ويأتي قرار زيارة السعودية إذا تأكد في وقت انتزع فيه المجتمع الدولي تجديد هدنة هشة في اليمن لشهرين. وأشاد بايدن الخميس بـ ”القيادة الشجاعة“ للقادة السعوديين في هذا الصدد.

وتأتي الزيارة بينما قرر تحالف ”اوبك+“ كارتل الدول المصدرة للنفط بقيادة الرياض، الخميس زيادة إنتاجه بعد أشهر من الانتظار والترقب على الرغم من ارتفاع الأسعار.

وفي مارس الماضي، ألمح بن سلمان، في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام أجنبية نشرتها مجلة ”ذي اتلانتيك“، إلى أن تدهور العلاقات مع السعودية قد يضر بجو بايدن، مضيفاً: ”عليه التفكير في مصالح أمريكا“.

ورداً على سؤال عما إذا كان بايدن البالغ من العمر 79 عاما قد أساء فهم شخصيته، قال ولي العهد ”لا يهمني ذلك“.