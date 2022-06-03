في ظروف غامضة.. إيران تعلن مقتل عقيد آخر في الحرس الثوري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، عن مقتل عقيد آخر من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ليكون ثاني عقيد يتم الإعلان عن مقتله خلال أسبوعين من الوحدة التي تشرف على العمليات العسكرية الإيرانية بالخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، في تقرير لها نقلاً عن مسئول لم تكشف عن إسمه، أن العقيد علي إسماعيل زاده توفي خلال "حادث وقع في مقر إقامته" قبل أيام في مدينة كرج، على بعد حوالي 35 كيلومترا شمال غربي طهران.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية تفاصيل أخرى، نافية الأنباء التي تحدثت عن اغتيال العقيد.

وأفادت وسائل إعلامية أخرى مقربة من الحرس الثوري الإيراني بأن إسماعيل زاده "سقط من على سطح منزله أو من شرفته".

وفي مايو الماضي، أطلق مسلحان مجهولان على دراجة نارية النار على العقيد حسن صياد خدائي 5 مرات في سيارة أمام مقر إقامته في طهران، فقتلاه على الفور.

واتهمت إيران الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، بالمسئولية عن العملية.

وخلال السنوات الماضية، عادة ما تلقي إيران باللوم على إسرائيل في عمليات القتل المستهدفة هذه، بما في ذلك قتل العلماء النوويين.