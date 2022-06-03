شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية أمام مجلس النواب لتحديث خط السكة الحديد "طنطا- المنصورة –دمياط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجني الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد"طنطا- المنصورة- دمياط"، بطول 119 كيلو متر الموقع بتاريخي 9/ 12/ 2021 و4/ 1/ 2022.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع تطوير خط طنطا المنصورة – دمياط، محل الاتفاق المعروض، يأتي لاستكمال خطة أمان مسير القطارات على الخطوط العامله بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك ضمن الخطة الشاملة التي بدأتها وزارة النقل بتوجيهات من القيادة السياسية، لتطوير كافة القطاعات بالهيئة، كما أن المشروع سيؤدي إلى زيادة عوامل أمان مسير القطارات على الخط، وزيادة سرعة القطارات عليه وتقليل زمن الرحلة، وزيادة سعة الخط لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعه واستيعاب الزيادة في قطارات البضائع، موضحة أن إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية للمشروع جاءت بما يضمن حسن التخطيط والجدوي من تنفيذه.

ولفتت اللجنة المشتركة، إلى أن ذلك سوف يسهم في تحقق طفرة كبيرة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى درجات الأمان لهم، كما أن التوجه نحو إشراك الشركات المصرية في تنفيذ جميع الأعمال المدنية المتمثلة في انشاء جسور وأعمال هندسة السكة، والأعمال المدنية لمراكز التحكم، وحفر مسارات الكابلات، والمكونات المعدنية للسيمافورات، وقوائم الأجراس والانوار، وأعمال الدفع النفقى، سوف يوفر المزيد من فرص العمل ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

واختتمت اللجنة تقريرها، أن المشروع يأتي في سبيل تطوير منظومة السكك الحديدية وتأمين مسير القطارات لتشمل جميع الخطوط الفرعية إلى جانب الخط الرئيسي القاهرة الإسكندرية أسوان.

جدير بالذكر أن المشروع يقوم على تحديث السكة الحديدية لخط طنطا - المنصورة – دمياط بطول 119كيلو متراً، ويشمل نطاقه تحديث المسار المزدوج: طنطا - المنصورة بطول (54كم)، مضاعفة المقاطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم)، تحديث نظام الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية طنطا - المنصورة – دمياط بالكامل، كما يعتمد المشروع على شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية لاستخدامها في شبكة السكك الحديدية المصرية، بما في ذلك خط طنطا - المنصورة – دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.