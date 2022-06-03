في موسكو.. حريق يلتهم مركز أعمال من 10 طوابق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 1:33 مساءً

اندلع حريق هائل في مركز “غراند سيتون بلازا” للأعمال بغرب موسكو اليوم الجمعة.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم الإبلاغ عن إصابة شخصين حتى الآن، وربما لا يزال هناك آخرون محاصرين في المبنى.

وذكرت الوزارة أنه تم إنقاذ 125 شخصاً من المبنى، ولا تزال جهود إخماد الحريق مستمرة، مشيرة الى أن النيران مندلعة على مساحة تزيد عن 1000 متر مربع.

ويتألف مبنى “غراند سيتون بلازا” من 10 طوابق وتبلغ مساحته الإجمالية 70 ألف متر مربع حسب موقعه الإلكتروني.

وذكرت الوزارة أن 180 رجل إطفاء نشروا مع شاحناتهم لإخماد النيران.

وتظهر لقطات بثتها فرق الإنقاذ حريقاً هائلاً ودخاناً أسود وشاحنة ورجال إطفاء يكافحون النيران بخراطيم مياه.