في اليوم المئة من الحرب.. الأمم المتحدة: “لا يوجد منتصر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 12:49 مساءً

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها المئة، أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أنه لن ينتصر أي طرف في القتال الدائر بأوكرانيا.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض في بيان: “لا يوجد منتصر ولن يكون هناك أي طرف منتصر في هذه الحرب. بدلاً من ذلك، شهدنا على مدى مئة يوم ما تمّت خسارته: حياة أشخاص ومنازل ووظائف وفرص”.

بالتوازي، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن موسكو فشلت في تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة في الاستيلاء على كييف ومراكز الحكومة الأوكرانية، لكنها تحقق نجاحاً تكتيكياً في دونباس.

وأضافت الوزارة في إفادة دورية عبر “تويتر”: “بالقياس على الخطة الأصلية لروسيا، لم يتم تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية”، لكنها قالت إن موسكو تحقق نجاحاً تكتيكياً في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وتسيطر على أكثر من 90% من لوهانسك.

وتقترب روسيا من السيطرة الكاملة على لوهانسك، وهي واحدة من منطقتين أوكرانيتين تشكلان معا المنطقة التي تُعرف باسم دونباس.