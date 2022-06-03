الثاني خلال أسبوعين.. إيران تعلن مقتل عقيد في الحرس الثوري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 12:18 مساءً

أعلنت إيران اليوم الجمعة، مقتل عقيد آخر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، هو الثاني خلال أسبوعين من الوحدة التي تشرف على العمليات العسكرية الإيرانية في الخارج.

ونقلا عن مسؤول لم يذكر اسمه، قال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” في الصباح الباكر، إن العقيد علي إسماعيل زاده توفي خلال “حادث وقع في مقر إقامته” قبل أيام في مدينة كرج، على بعد حوالي 35 كيلومترا شمال غربي طهران.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى، لكنها نفت الأنباء التي تحدثت عن اغتيال العقيد.

بدورها، أفادت قنوات إخبارية أخرى مقربة من الحرس الثوري بأن إسماعيل زاده “سقط من على سطح منزله أو من شرفته”.

وفي أيار الماضي، أطلق مسلحان مجهولان على دراجة نارية النار على العقيد حسن صياد خدائي 5 مرات في سيارة أمام مقر إقامته في طهران، فقتلاه على الفور.

وألقت إيران باللوم في القتل على الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.