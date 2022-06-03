أوكرانيا تتهم روسيا بتحويل القتال إلى حرب طويلة الأمد

كييف: قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف اليوم الجمعة إنه يعتقد أن الكرملين يسعى إلى تحويل القتال إلى طويلة الأمد بنصب دفاعات متعددة المستويات في المناطق المحتلة، جنوب البلاد.

وأضاف ريزنيكوف في تصريحات لمنتدى غلوبسيك 2022 براتيسلافا عبر الفيديو "يحاول الكرملين نقل الحرب إلى طويلة الأمد".

وتابع "بد التقدم، تبني الجيوش الروسية دفاعات متعددة المستويات" في الجنوب المحتل، خاصة في خيرسون.