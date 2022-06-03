العراق بالمرتبة الثانية.. تقرير يحدد 10 اقتصادات ستنمو بأعلى وتيرة في 2022

وحدد موقع "ستاتيستا"، نقلا عن بيانات FMI وWorld Economic Outlook، عشرة اقتصادات في العالم من المتوقع أن تنمو بأعلى وتيرة في العام 2022، وضمت القائمة 3 دول عربية.

ووفقا لرسم بياني لـ"ستاتيستا"، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فإن الاقتصاد العراقي سينمو بوتيرة 9.5% هذا العام وسيحتل المرتبة الثانية في القائمة بعد غيانا، التي ستتصدر اقتصادات العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 47.2%.

