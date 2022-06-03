انت الان تتابع خبر العراق بالمرتبة الثانية.. تقرير يحدد 10 اقتصادات ستنمو بأعلى وتيرة في 2022 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت توقعات أعدت في شهر نيسان الماضي، أن الاقتصاد العالمي هذا العام من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.6%، ويأتي ذلك في ظل ضغوطات يتعرض لها.
وحدد موقع "ستاتيستا"، نقلا عن بيانات FMI وWorld Economic Outlook، عشرة اقتصادات في العالم من المتوقع أن تنمو بأعلى وتيرة في العام 2022، وضمت القائمة 3 دول عربية.
ووفقا لرسم بياني لـ"ستاتيستا"، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فإن الاقتصاد العراقي سينمو بوتيرة 9.5% هذا العام وسيحتل المرتبة الثانية في القائمة بعد غيانا، التي ستتصدر اقتصادات العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 47.2%.
في المرتبة الثالثة تأتي الكويت (8.2%) ومن ثم الهند (8.2%) تليها السعودية (7.6%)، ومن ثم باناما (7.5%)، فالنيجر (6.9%)، وبعدها الفلبين (6.5%)، فالكونغو (6.4%)، ومن ثم بنغلاديش (6.4%).
ووفقا لرسم بياني لـ"ستاتيستا"، وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، فإن الاقتصاد العراقي سينمو بوتيرة 9.5% هذا العام وسيحتل المرتبة الثانية في القائمة بعد غيانا، التي ستتصدر اقتصادات العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 47.2%.
في المرتبة الثالثة تأتي الكويت (8.2%) ومن ثم الهند (8.2%) تليها السعودية (7.6%)، ومن ثم باناما (7.5%)، فالنيجر (6.9%)، وبعدها الفلبين (6.5%)، فالكونغو (6.4%)، ومن ثم بنغلاديش (6.4%).