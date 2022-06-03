انت الان تتابع خبر السومرية تنشر حصاداً أسبوعياً.. حوادث سير وأساليب مختلفة تزهق أرواح عشرات العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر الحصيلة مقتل (5) أشخاص واصابة (11) بالنزاعات العشائرية والعائلية، فيما تظهر ايضا تسجيل (10) حالة انتحار، وتم انقاذ (8) حالات انتحار، وكذلك مصرع (3) نتيجة الغرق اثناء السباحة ومقتل (9) اشخاص واصابة شخصين نتيجة الاغتيالات.

وتظهر الحصيلة مصرع (15) شخصاً واصابة (52) شخص نتيجة الحوادث المرورية.

وفي الاسبوع الماضي تم تسجيل مصرع شاب بالكهرباء وسرقة جامع في ذي قار والعثور على مقبرة جماعية، بالاضافة الى انهيار مبنى مطعم "دجاج ليلى" في منطقة الجادرية ما أسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 2 اخرين، سرقة مبلغ 300 مليون وضعها أحد الأشخاص داخل سيارته في منطقة القادسية، كما تم تسجيل قرابة الـ15 مواطنا تعرضوا لحالة تسمم واختناق في قضاء الرميثة شمالي محافظة المثنى نتيجة تسرب غاز الكلور، وقيام محتجين بحرق مقر متروك تابع لحزب الدعوة في الناصرية، واقتحام محتجين مبنى كهرباء قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية ووفاة امرأة أثناء الولادة بسبب خطأ طبي في ميسان وقيام أب بتعنيف ولده بالكي بالنار في بغداد.

وفي المدة نفسها حصلت أعمال الشغب داخل موقف مركز شرطة الرشاد شرقي العاصمة، بالاضافة الى سقوط 5 صواريخ في محيط قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، وكذلك شن هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة "زيلكان" في محافظة نينوى.

أما فيما يخص التعرضات الارهابية، فقد شن مجموعة تابعة لعصابات داعش مؤلفة من 3 عناصر ترتدي الزي العسكري بحوزتها اسلحة خفيفة مزودة بنواظير حرارية متطورة قامت بالتعرض على احدى الكاميرات الحرارية بالقرب من منطقة الهورة شمال بغداد، وقيام ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة بمهاجمة نقطة للجيش العراقي في محافظة كركوك، وقد ادعوا انتماءهم للبيشمركة واحد الأفراد داخل العجلة اصيب نتيجة الرد من الجيش.-مسلحان اثنان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار صوب رجل وابنه الشاب أثناء تواجدهما بمنطقة تابعة لقضاء المجر في محافظة ميسان أسفر عن مقتل الشخصين في الحال.-حي المالية في الجانب الايسر من الموصل، سجل مصرع طالبة في المرحلة الابتدائية بعدما دهستها عجلة مسرعة أثناء ذهابها لتسلم نتيجة الامتحان.-انفجار عبوة محلية الصنع مستهدفة منزل منتسب في اللواء الخامس شرطة اتحادية، في منطقة الـ(7000) القريبة من منطقة الكاظمية شمالي بغداد، من دون تسجيل إصابات بشرية واقتصارها على الماديات فقط.-شخص حاول الانتحار بعدما قام بإطلاق النار على نفسه ضمن منطقة النعيرية، شرقي بغداد وقوة أمنية من دوريات النجدة، انقذته نقلته في الحال الى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.-مسلحون مجهولون يستقلون مركبات بيك اب أقدموا على تسليب صاحب مركبة نوع صهريج بالقرب من ناحية سفوان بمحافظة البصرة، بعدما كانت متجهة إلى ميناء ام قصر ونقلوها إلى مكان مجهول.-مخمور أقدم على الانتحار برمي نفسه من جسر النصر وسط الناصرية إلا ان الأجهزة الأمنية تمكنت من إنقاذه.-خلافات عائلية حصلت بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، انتهت بإطلاق نار داخل المنزل نتج عنه سقوط جريح واحد بحالة خطرة.-جامع الرسول الاعظم في قضاء الشطرة شمالي المحافظة والذي يعد من أشهر الجوامع في المدينة تعرض لسرقة أجهزة تبريد على يد مجهولين والسراق تركوا رسالة تحمل كلمة (شكراً) فقط، للقائمين على المسجد.-ثلاثة طالبات تعرضن للدهس المروري قرب جسر المشاة في منطقة المفرق غربي بعقوبة، ما سبب وفاة اثنين منهن، وإصابة الثالثة بجروح.-العثور على مقبرة جماعية، اثناء قيام عدد من المزارعين، بالعمل على حرث ارضهم الزراعية، بمنطقة البو هوا التابعة لناحية "الحصي" بقضاء العامرية بمحافظة الانبار وعدد الجثث التي تم العثور عليها لغاية الان هي اربعة، وقد وجدت بمناطق كانت تحت سيطرة "داعش" الإرهابي.-شاب تولد 2006 أقدم على الانتحار بواسطة قطعة قماش داخل غرفته في منزله ضمن قضاء التاجي بالعاصمة بغداد.-العثور على جثة امرأة كبيرة بالسن مجهولة الهوية عليها اثار إطلاق نار بمنطقة الرأس مرمية بإحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة حسينية المعامل بالعاصمة بغداد.-فتاة تبلغ من العمر 17 سنة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر 14 رمضان بالعاصمة بغداد بقصد الانتحار وتم إنقاذها بالوقت المناسب.-زوارق النجدة النهرية بالقرب من جسر باب المعظم تمكنت من إحباط محاولة انتحار شاب يبلغ من العمر 18 عاما وتم إنقاذه.- مصرع رجل وزوجته بحادث سير على طريق دواية _ النصر شمالي محافظة شرقي محافظة ذي قار، نتيجة انقلاب عجلتهم نوع تويوتا كراون.- مجهولون استهدفوا منزل رجل بقضاء الفجر شمالي محافظة ذي قار بعبوة محلية الصنع، لم تتسبب بأضرار بشرية تذكر.-شاب لقي مصرعه بصعقة كهربائية تعرض لها اثناء تنظيف منزله في حي البلديات بالجانب الايسر من مدينة الموصل وذلك اثناء إمساكه بأحد الاسلاك مما ادى الى اصابته بصعقة كهربائية أنهت حياته في الحال.

*يوم السبت 28/5

- مسلحون نفذوا عملية سطو مسلح على منفذ لتوزيع الرواتب وشركة لبيع السيارات والاجهزة الكهربائية بالأقساط واستولوا على (قاصات) الأموال التي بداخل الشركة بمنطقة الجبيلة وسط البصرة ما أسفر عن إصابة أحد العاملين في الشركة.

-أشخاص بحوزتهم سلاح نوع بي كي سي وبندقية قنص وقاذفة RBG7 عدد 2 وصاروخ قاذفة درع عدد 2 واطلاقات نارية مختلفة كثيرة حاولوا تنفيذ "الدكة العشائرية" في العاصمة بغداد والقوات الأمنية القت القبض عليهم.

-حادث مروري مروع حدث بين مركبتين في طريق "عين التمر" قرب الشركة الفرنسية غربي كربلاء ما أدى الى مصرع أربعة أشخاص وإصابة العديد من الركاب بجروح خطرة.

-طالب أقدم على احراق نفسه في حي التحرير بأطراف مدينة بعقوبة.

-3مدنيين أصيبوا جراء انقلاب مركبتهم على طريق المنذرية – خانقين شمال شرقي ديالى.

-ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجروح جراء تصادم عجلتين على طريق مندلي - بلدروز شرق مدينة بعقوبة قرب منطقة الجسر التابعة لناحية مندلي.

*يوم الاحد 29/5

-مقتل شخص واصابة اثنان آخران بجروح نتيجة مشاجرة عشائرية استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

-العثور على جثة شاب مصابة بعدة طعنات ملقاة قرب احدى المزارع في ناحية الكفل جنوب محافظة بابل.

-انهيار مبنى مطعم "دجاج ليلى" في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد جراء انفجار مجهول ما أسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 2 اخرين.

-ناحية الحيرة جنوبي النجف شهدت جريمة مروعة تمثلت بقتل امرأة حامل رمياً بالرصاص، فيما أصيب شرطي كان بجوارها، بهجوم مسلح.

-انتشال جثة شاب من مواليد 2007 قضى غرقاً في منطقة يارمجة بالجانب الأيسر من الموصل، أثناء السباحة في مياه نهر دجلة.

- طفل بعمر 8 سنوات، لقي مصرعه، نتيجة حادث سير أمام منزله في منطقة غولان التابعة لقضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين.

-قرابة الـ15 مواطنا تعرضوا لحالة تسمم واختناق في قضاء الرميثة شمالي محافظة المثنى نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد مشاريع المياه في القضاء.

*يوم الاثنين 30/5

-رمانة يدوية انفجرت داخل منزل ضمن قطاع 35 في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

-العثور على جثة تعود لشاب مجهول الهوية وبدت عليها اثار إطلاق نار بمنطقة البطن والصدر، وكانت مرمية على جانب طريق ضمن حي الشيشان بالعاصمة بغداد.

-مجموعة مسلحة قامت بسرقة مبلغ 300 مليون وضعها أحد الأشخاص داخل سيارته في منطقة القادسية، غربي بغداد، ما جعل أحد افراد العصابة يقوم بكسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ والهروب به.

-5صواريخ سقطت في محيط قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

-نزاع عشائري بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قضاء المحمودية باتجاه اليوسفية جنوبي العاصمة بغداد أسفر عن مقتل شخص واصابة آخر.

-إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال ونساء بحادثي سير في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

-مشاجرة اندلعت بمنطقة سكنية في أطراف مدينة السماوة مركز محافظة المثنى انتهت بمقتل رجل في الاربعينات من عمره.

-محتجون أقدموا على إحراق مقر متروك تابع لحزب الدعوة خلال تظاهرة لهم وسط مدينة الناصرية.

-انتحار لص بعد فشله بسرقة مكتب للصيرفة في محافظة البصرة.

-امرأة توفيت أثناء الولادة بسبب خطأ طبي من قبل دكتورة التخدير في احدى مستشفيات محافظة ميسان.

-امرأة من مواليد 1979 متزوجة ولديها 3 أطفال، حاولت الانتحار في العاصمة بغداد وقد تم إنقاذها وهي بصحة جيدة.

*يوم الثلاثاء 31/5

-مدني لقي مصرعه وأصيب 11 خلال بـ 3 حوادث سير بينهم 5 من تلاميذ ومعلمات مدرسة أهلية بمحافظة ديالى.

- جندي ينتسب الى فوج مغاوير عمليات سامراء - السرية الثانية المرابط في أطراف قضاء بلد جنوبي صلاح الدين عثر عليه مقتولا اثناء الواجب في نقطة امنية، حيث أقدم على الانتحار بإطلاق النار على صدره.

- رجل في العقد السادس من العمر لقي مصرعه وأصيب نجله بجروح خطير بتصادم عجلتين على طريق خانقين- كلار قرب إقليم كردستان.

-مجهولين قاموا بكتابة عبارة (مطلوب دم) على عيادة الدكتور هيثم حنظل أحد أشهر اطباء العراق في اختصاص الجملة العصبية وإغلاق عيادته دون معرفة الأسباب في محافظة ذي قار.

-مجهولين كتبوا باللون الأحمر رسالة تهديد على منزل الشيخ محسن آل عگلة آل شوجه شيخ عام عشائر العبودة في الفرات الأوسط بمحافظة النجف.

-مسلحون أطلقوا نيران أسلحتهم على رجل الدين "رحيم الياسري" وولده "مقتدى الياسري" وأردوهما قتيلاً، في منطقة ابو رمانة وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان بسبب قيامه بعقد قران امرأة من دون علم أهلها.

-إصابة 7 أشخاص بـ"حالة خطرة" جراء حادث سير في محافظة المثنى.

5- اشخاص بينهم امرأة وطفل اصيبوا باندلاع نزاع بين عشيرتين في منطقة الفضيلية شرق بغداد.

-ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم بحادث تصادم على طريق بغداد-كركوك قرب قرية (خصادارلي) في أطراف قضاء "طوزخرماتو" شرقي صلاح الدين.

- شاب وطفل يبلغ من العمر 10 سنوات أصيبا برصاصتين أطلقتا من سلاح مسدس حدث به خلل اثناء إطلاق النار في حفل زفاف بحي الزهراء بالجانب الايسر من الموصل.

-محتال انتحل صفة مقاول وجمع اموالا من أكثر من 40 عائلة في ديالى لبناء منازل لها الا انه هرب بالأموال الى جهة مجهولة.

- امرأة متزوجة من الصم والبكم توفيت، متأثرة بحروق بليغة تعرضت لها نتيجة عملية حرق متعمدة على يد شقيقة زوجها داخل منزلها بمحافظة النجف.

- ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة هاجموا نقطة للجيش العراقي في محافظة كركوك، وقد ادعوا انتماءهم للبيشمركة واحد الأفراد داخل العجلة اصيب نتيجة الرد من الجيش.

*يوم الأربعاء 1/6

- ممرضة تعمل ضمن ملاك دائرة صحة بابل أقدمت على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها في منطقة "الثيلة" وسط الحلة بعد خلاف مع زوجها.

- شخص يبلغ الذي بلغ 18 عاماً من العمر قام بإطلاق نار على نفسه داخل غرفة منزله ضمن المنطقة الحميدية شرقي العاصمة ما أسفر عن مقتله في الحال.

-العثور على جثة شخص يعمل منتسباً في العتبة العباسية في محافظة كربلاء، عليها آثار إطلاق نار في مناطق متفرقة من جسمه في احدى المناطق وسط المحافظة.

-شاب في العقد الثاني من عمره توفي جراء حادث اصطدام على طريق بيجي – تكريت، بمحافظة صلاح الدين، فيما أصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

-سقوط صبي تولد 2007 من مأذنة الملوية في مدينة سامراء نقل على أثرها الى مستشفى تكريت لتلقي العلاجات اللازمة.

-نزاع عشائري اندلع بين عشيرتين في قضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية، واستخدمت فيه أسلحة مختلفة والنيران اشتعلت في أحد المنازل بسبب خلافات على تسديد قسط هاتف نقال.

-أعمال الشغب اندلعت داخل موقف مركز شرطة الرشاد شرقي العاصمة لوجود نحو 250 موقوفاً الذي لا يتسع لهذا العدد، مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن قوات الشرطة تمكنت من السيطرة على الوضع وتعزيز الحماية من قبل الجيش العراقي.

-مجموعة تابعة لعصابات داعش مؤلفة من 3 عناصر ترتدي الزي العسكري بحوزتها اسلحة خفيفة مزودة بنواظير حرارية متطورة قامت بالتعرض على احدى الكاميرات الحرارية بالقرب من منطقة الهورة شمال بغداد.

-العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاما قضى غرقا في أحد الانهر بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار.

-شاب يبلغ من العمر 21 عاما وهو طالب في الدراسة الإعدادية أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفته داخل المنزل الواقع بمنطقة الشموع بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، والشاب يعاني من حالة نفسية منذ قرابة عامين.

- مقتل شخص واصابة اخر أثر مشاجرة حصلت بملعب لكرة القدم ضمن وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل.

- شابين توفيا وأصيب 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انقلاب عجلتهم في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين بعد عودتها من حفلة زفاف.

-عجلة نوع صهريج محملة بالبنزين انقلبت على الطريق الدولي السريع (منطقة العلوية) غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما ادى الى احتراقها بالكامل ومصرع سائقها وهو من أهالي محافظة البصرة.

-مواطن أقدَم على الإنتحار غرقاً ب‍نهر الفرات بعد أن ألقى بزوجته وطفليه ومن ثم القفز بالنهر من أعلى جسر المسيب الشمالي بمحافظة بابل.

-العثور على طفل مرمي في حديقة قرب مستشفى ابن البلدي، في العاصمة بغداد يبلغ من العمر شهر تقريبا.

-أب يعنف ولده بالكي بالنار في بغداد والقوات الأمنية تقبض عليه.

*يوم الخميس 2/6

-هجوم بالطائرات المسيرة استهدف قاعدة "زيلكان" في محافظة نينوى شمالي العراق والتي تتواجد بها قوات من الجيش التركي.

-انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 30 عام مجهول الهوية ضمن منطقة صليخ سبع ابكار مشروع قناة الجيش بالتحديد بالعاصمة بغداد.

- انتشال جثة طفل شمالي بابل بعد أن قام والده برمي نفسه وزوجته وطفليه في نهر الفرات.

-محتجون بمحافظة ذي قار اقتحموا مبنى كهرباء قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة كما استخدموا الإطارات المحترقة بعملية الاقتحام بسبب سوء تجهيز التيار الكهربائي.

- المدعوة (ش.ع) تولد 2009، أقدمت على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة (شال) داخل منزلها ضمن قطاع 38 في مدينة الصدر بسبب خلافات مع والدها"، وفق معلومات أولية.

-محاولة انتحار ثانية، للمدعوة (ك.ع) تولد 2008، أقدمت على حرق نفسها بدافع الانتحار داخل منزلها ضمن قضاء النهروان، ما أسفر عن إصابتها بحروق شديدة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، في محاولة لانقاذ حياتها.

-حادث تصادم لثلاث عجلات على الطريـق العـام (شطرة – غراف) شمالي محافظة ذي قار، أدى إلى وفاة أحد أصحاب العجلات على الفور.

-طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات تعرض لحادث دهس قرب قرية آل زيرج شمالي الناصرية، على يد عجلة مجهولة، لاذت بالفرار.

-شجار عائلي يتطور الى استخدام السلاح اسفرعن مقتل شخص يبلغ من العمر 38 عاماً وإصابة والده الستيني في العمر برصاصة في بطنه بمحافظة ذي قار.