القبض على متهم بالسرقة وآخرين بالتزوير في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة حقيبة نسائية بداخلها مبلغ (٤ ملايين دينار) في منطقة الكرادة ببغداد".واضاف ان "المتهم، دونت أقواله وصدقت قضائياً بالاعتراف عن جريمة السرقة وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٤٤٦) من قانون العقوبات".

وتابع، "كما تمكن مكتب الزهور لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بعمليات تزوير لمستمسكات ثبوتية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتم توقيفهما أصوليا وفق أحكام المادة (٢٩٨/٢٩٢) من قانون العقوبات".

إلى ذلك، "نفذت مفارز المديرية أوامر إلقاء قبض بحق عدد من المتهمين الآخرين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ومحلات تجارية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

