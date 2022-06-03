انت الان تتابع خبر هندية تطلب يدها للزواج من نفسها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لما أوردته صحيفة Times of India، سيشمل حفل الزفاف جميع العناصر التقليدية النموذجية لحفل زفاف هندي، مثل حفل Saat Phere وتطبيق Sindoor - علامة قرمزية تشير إلى أن المرأة متزوجة. والشيء الوحيد الذي سيتغيب هو العريس وموكب "baraat" المرتبط به.وقالت كشاما، التي تعمل في شركة خاصة: "لم أرغب قط في الزواج. لكنني أردت أن أصبح عروسا. لذا قررت الزواج من نفسي".

وتقول إن قرارها الزواج من نفسها جاء بعد أن أدركت أنها ستصبح أول امرأة في الهند تمارس الزواج الذاتي و"تكون قدوة في حب الذات".

وأوضحت: "الزواج الذاتي هو التزام بأن تكون لنفسك وحبا غير مشروط لنفسك. إنه أيضا فعل قبول الذات. يتزوج الناس من شخص يحبونه. أحب نفسي ومن ثم هذا العرس".



وأضافت كشاما أن زواجها من نفسها هو محاولة لإظهار أن "المرأة مهمة" حتى لو اعتقد البعض أنها مجرد مزحة.

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف في معبد في غوتري في 11 يونيو. وتقول كشاما إنها تلقت بالفعل مباركة والديها على الزواج، وأنها كتبت خمسة عهود ستتلوها على نفسها خلال الحفل.

وبالطبع، ستذهب أيضا في رحلة شهر العسل، والتي قررت من خلالها الذهاب إلى غوا، حيث ستقيم لمدة أسبوعين بعد الزفاف.

ويتضمن ما يعرف باسم الزواج الذاتي، زواج الشخص من نفسه. وأصبحت هذه الممارسة أكثر انتشارا في القرن الحادي والعشرين، وخاصة بين النساء، حيث يجادل مؤيدو الفكرة بأنها تؤكد قيمة الفرد وتؤدي إلى حياة أكثر سعادة. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بالزواج الذاتي قانونا في أي بلد، ولا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قاعدة اجتماعية.

