انت الان تتابع خبر خلافات كردية - كردية تستبق الانتخابات التشريعية‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتواصل الخلافات بين الحزبين الكرديين على الرغم من التقارب الذي حصل مؤخرا.. فمرشح الرئاسة لايزال معلقا.. وقانون الانتخابات في الاقليم دخل مرحلة الصراع وسط مطالبات بتعديله على غرار القانون الاتحادي.

يستمر الصراع داخل اقليم كردستان بين الحزبين الكرديين الرئيسيين على الرغم من الدخول في مفاوضات لاذابة جليد مرشح رئاسة الجمهورية فيما تبقى الانتخابات البرلمانية في الإقليم هي المسألة الأكثر أهمية داخليا حيث يحاول الاتحاد الوطني والديمقراطي حل خلافاتهما حول عدد من النقاط.

ويرتكز خلاف الحزبين الكرديين على قانون الانتخابات حيث يدافع الحزب الديمقراطي على الصيغة الحالية بينما يدعو الاتحاد الى ضرورة تعديل اغلب فقراته من خلال البرلمان الحالي.



تنظر الاحزاب الكردية بأهمية كبيرة الى هذه الانتخابات وذلك بسبب الاهتمام الدولي لها في وقت تترقب الساحة السياسية في الإقليم اجتماع القوى الكردية مع الممثلة الاممية لدى العراق في التاسع من الشهر المقبل والذي من الممكن ان يخرج باتفاق علني.

ومن المقرر أن تجري الأحزاب الكردية الانتخابات البرلمانية في الشهر العاشر من السنة الحالية بحسب المرسوم الذي وقع عليه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في وقت سابق.