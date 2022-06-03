بالصور.. إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ما زالوا يبذلون الغالي والنفيس ويضعون دمائهم على أكفهم لحماية الوطن ويسطرون الانتصارات والانجازات لضرب عصابات الجريمة المنظمة من متاجري ومهربي المخدرات".وأضافت: "من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة منطقة جريشان، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى انزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار، وما زال البحث جارياً عنه".

وأشارت إلى "ضبط حبوب مخدرة تقدر بحوالي مليون حبة كان في نيته إدخالها الى داخل الاراضي العراقية".

ولفت البيان إلى أن "الوكالة تؤكد تسلحها بالقدرات والعزيمة والإصرار للاستمرار بملاحقة المطلوبين والمتهمين وكل من يحاول العبث بمقدرات وأرواح المواطنين".

