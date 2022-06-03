انت الان تتابع خبر ريال مدريد يصدر خطاباً رسمياً بشأن الأحداث التي رافقت مباراة نهائي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر النادي في الخطاب الذي ترجمته الخليج 365، أنه "بالنظر إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في 28 مايو في محيط ومداخل استاد فرنسا، بما في ذلك داخل الملعب نفسه، يود نادي ريال مدريد سي إف، أن يعلن ما يلي دفاعًا عن جماهيرنا الذين كانوا ضحايا هذه الأحداث".وأضاف: "نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي دفعت هذا التعيين لمكان النهائيـ وما هي المعايير التي تم أخذها في الاعتبار مع مراعاة ما حدث في ذلك اليوم".

وتابع: "وبالمثل ، فإننا نطلب إجابات وشروحات تحدد من المسؤول عن ترك الجماهير بلا حول ولا قوة، فبعض المتابعين كان سلوكهم العام مثاليًا في جميع الأوقات".

وأردف: "نحن نتفهم أن ما كان ينبغي أن يكون احتفالًا كبيرًا بكرة القدم لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة تحول إلى أحداث مؤسفة تسببت في غضب عميق في جميع أنحاء العالم".



وأشار النادي إلى أنه "كما ظهر بوضوح في الصور الكاشفة التي قدمتها وسائل الإعلام ، تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة والسرقة، وبعض الأحداث التي وقعت أيضًا أثناء القيادة في سياراتهم أو حافلاتهم خوفًا على سلامتهم الجسدية"، مبيناً أن "بعضهم اضطر إلى قضاء الليل في المستشفى بسبب الإصابات التي أصيبوا بها".

وأكمل: "لقد نقلت كرة القدم للعالم صورة بعيدة كل البعد عن القيم والأهداف التي يجب أن تسعى دائمًا لتحقيقها".

واختتم النادي بيانه قائلاً: "يستحق متابعونا ومشجعونا الرد، وأن يتم توضيح المسؤوليات ذات الصلة بحيث يتم القضاء على مواقف مثل تلك التي مررت بها إلى الأبد من كرة القدم والرياضة".