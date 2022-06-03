طقس الأيام الأربعة المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

واشار البيان أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع أنحاء البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".