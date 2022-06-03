أعقاب سجائر وفحم أراكيل يتسببان بحريق ضخم بمنطقة الغابات في نينوى (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في أشجار غابات المجمع الكشفي قرب فندق نينوى اوبروي".

واضافت أن "الحادث نتيجة أعقاب السجائر وفحم الاركيل"، لافتا الى أنه "بمهنية عالية تمت السيطرة على الحادث وبدون اي اضرار بشرية".