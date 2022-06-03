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انت الان تتابع خبر أعقاب سجائر وفحم أراكيل يتسببان بحريق ضخم بمنطقة الغابات في نينوى (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، اخماد حريق اندلع في مجمع الكشفي بمنطقة الغابات قرب فندق نينوى اوبروي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة في أشجار غابات المجمع الكشفي قرب فندق نينوى اوبروي".
واضافت أن "الحادث نتيجة أعقاب السجائر وفحم الاركيل"، لافتا الى أنه "بمهنية عالية تمت السيطرة على الحادث وبدون اي اضرار بشرية".