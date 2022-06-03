الخطر يقترب.. نيوزويك: دائرة المعارضة ضد بوتين تتوسع وتصل للجيش الروسي.. وتسجيلات صوتية تكشف عن تفاصيل مثيرة

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

أكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية استمرار المعارضة الداخلية في الانتشار بين أعلى الرتب العسكرية في روسيا ضد الرئيس فلاديمير بوتين وحكومته، على خلفية قرار غزو اوكرانيا.

وأشارت المجلة الأمريكية، في تقرير لها، إلى تسجيلات صوتية كشفت عن انتقادات حادة وجهها عقيدين في الجيش الروسي للرئيس فلاديمير بوتين وقادة عسكريين آخرين.

وتقول المجلة إن ثلاثة تسجيلات صوتية، كانت بتاريخ 14 أبريل الماضي وكشفت عنها إذاعة أوروبا الحرة، وثقت محادثة هاتفية بين العقيدين يناقشون العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن أجهزة المخابرات في كييف زعمت التنصت عليهما.

ووفقاً للمجلة، فإن الصحفيين حددوا هوية أطراف المحادثة، وهما اللفتنانت كولونيل مكسيم فلاسوف وفيتالي كوفتون، حيث قالا إن لهما أقارب في أوكرانيا.

وتقول المجلة الأمريكية إن أحد التسجيلات يبدأ بتعليق مهين من أحد العقيدين عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، قائلاً إنه "غير كف تماماً".

وبحسب المجلة، فإن فلاسوف وصف الجنرال الكسندر دفورنيكوف، وهو القائد الأعلى للجيش الروسي في أوكرانيا وسبق وأن قاد عمليات عسكرية في سوريا ولُقب بـ "جزار حلب"، بـ "الأبله والمعتوه".

وواصل العقيدان توجيه الانتقادات اللاذعة لكبار الشخصيات العسكرية في روسيا، واصفين إياهم بـ "جنرالات صغار"، حيث قالا: "لا أحد يعرف كيف يقاتل، كل ما يفعلونه هو التحية، لم يتعلم أحد أي شيء آخر."

كما تحدث العقيدين ايضاً عن فقدان طراد الصواريخ الموجهة "موسكوفا"، والذي يعد فخر الأسطول الروسي، حيث عبرا عن استياءهما من أن موسكو لم تفعل شيئاً بهدف الانتقام.

وكانت السفينة الروسية "موسكوفا" قد غرقت في منتصف أبريل الماضي، حيث ادعت أوكرانيا أنها قصف السفينة، فيما تحدثت موسكو عن مجرد انفجار بداخلها.

وانتقد كوفتون الاستراتيجية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكداً أنها تعرض قوات الجيش للأذى.

كما أعرب الثنائي خلال المحادثة عن استياءهما من فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأمر بقصف البرلمان الأوكراني.

وتقول المجلة الأمريكية إن أحد الصحفيين تواصل مع فيتالي كوفتون، أحد أطراف المحادثة، لمواجهته بالتسريبات، حيث نفى الإدلاء بتعليقات لاذعة على القيادة العسكرية الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التواصل مع الكولونيل مكسيم فلاسوف، الطرف الآخر من المحادثة، لكن انقطع الاتصال فجأة.