شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يستقبل الوفود المشاركة فى منحة “برنامج ناصر للقيادة الدولية".. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، غدا السبت، الوفود المشاركة في منحة “برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية" - الدفعة الثالثة، تحت شعار" شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب".

ومنحة “برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد 150 شابا وفتاة من قارات (إفريقيا- آسيا -أوروبا- أمريكا)، وذلك بمقر المجلس، وبحضور وزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد أعلنت عن المعايير الخاصة باختيار المشاركين فى منحة ناصر للقيادة الدولية، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية الذي تصبو إليه رؤية مصر 2030، حيث تضع إطاراً حولها ينص علي أن تتمتع الأجهزة بإدارة فعالة، كفء تتسم بالمهنية والعدالة، والاستجابة والجودة، وتخضع للمساءلة، وتُعلي رضاء الجمهور بما يخدم الأهداف التنموية، ونظراً لكثافة الأعداد المتقدمة وشدة المنافسة، فإن عملية الإختيار بين المتقدمين تتم بصورة دقيقة وبكفاءة عالية، حتى نتمكن من تحقيق العدالة في اختيار أفضل المتقدمين وفقاً لتطابق السمات والقدرات الشخصية مع شروط وأهداف المنحة .