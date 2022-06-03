شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة راجية الفقى: يجب أن نتوقف عن الانخراط فى التحليلات السلبية للأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه فى عام 2007 صدر كتاب بعنوان "البجعة السوداء" للفيلسوف الأمريكي اللبناني نسيم طالب تحدث فيه عن محاولة تعزيز القوى العقلية والنفسية والأفكار نحو الأحداث السلبية بل والاستفادة منها، وأن التفكير الإيجابي عند الأزمات يتولد نتيجة الإيمان المسبق بأنه لا يوجد شيء محصن وغير متوقع حدوثه ولكن من الممكن أن تتحول البجعة السوداء الى بيضاء يومًا ما.

وأضافت راجية الفقى أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت نتيجة تراكمات أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية هي أزمة شديدة العمق، والأخطر أنه من المتوقع أن تمتد إلى قرابة العامين أو أكثر، مشيرة الى أن هذه الأزمة هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمواد الخام الأولية.

وتابعت:" هنا يتحرك البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم برفع معدل سعر الفائدة، مما يترتب عليه آثار سلبية على البورصات والأسواق العالمية وما هو مثير للقلق كون أن تلك الزيادة لا تُعد الأخيرة ولكن هناك تنبؤات بأن سعر الفائدة سيصل آخر العام إلى 6%، ومن المتوقع أيضًا أن تقوم دول أخرى بالفعل ذاته إلى جانب بعض الاجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك أملًا منها في كبح جماح التضخم العالمي،ولكن أين الفرصة التي يمكن أن تتولد من هذه الأزمة؟".

ونوهت الى أن هناك بعض الدروس المستفادة التي يمكن أن تنتج عنها العديد من الفرص، وهي أنه بالفعل سيتم التركيز بشكل كبير على التصنيع المحلي في أغلب الأسواق والتخلي عن الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد، موضحة أن الشركات العالمية كانت تلجأ إلى التنوع في مصادر الإنتاج والتخزين والتوزيع لتيسير وترشيد الإنفاق والالتزام وتحقيق تنافس شرس.

وتابعت:"وهذا بالطبع كان يمثل ضغطًا شديدًا على الأسواق المحلية التي غالبًا ما تنهار أمام الاقتصاد القوى العنيف للشركات العالمية،ولكن من المهم أن يتم استغلال هذه الفرص وتأسيس توازن جديد قائم على أسس أكثر صلابة، من أهم الفرص المنتظر الحصول عليها هي تحفيز الابتكار والتطوير، ففي ظل الضغوط المصاحبة للكوارث والأزمات تتولد طاقات ضخمه للابتكار والتطوير لمواجهه المشكلات والحد من الخسائر، وبالرجوع إلى تاريخ الحرب العالمية الثانية نجد أن العديد من الابتكارات في المجالات العسكرية على سبيل المثال وجدت طريقها للحياة المدنية بعد انتهاء الحرب، ونجد أن التطوير التكنولوجي في العامين السابقين والتوجه نحو الاقتصاد التشاركي والتوسع في العمل والتعليم عن بعد هم نتاج لأزمة جائحه كورونا العالمية".

وذكرت راجيه الفقي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب أن نتوقف تمامًا عن الانخراط في التحليلات السلبية للأزمات وإنكار وجود أي أمل في الخروج منها بأقل الخسائر، مضيفة أنه يجب أن نتطلع بإيجابية إلى واقع جديد وتحقيق قدر من المكاسب وتقليل الخسائر المتوقعة ونؤمن انه يمكن أن تكون هناك بجعه سوداء في مكان ما ويومًا ما.