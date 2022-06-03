قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بكنيسة في ولاية أيوا الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:13 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 5:59 صباحًا

ذكرت صحيفة دي موين ريجيستر نقلا عن مسؤول في الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا يوم الخميس.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الكابتن نيكولاس ليني أنه من المعتقد أن مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث في وقع في كنيسة كورنرستون.

وقال ليني إنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن.

من جهة أخرى دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إلى حظر بيع بنادق هجومية للأفراد، متسائلاً “كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟”

وشدد بايدن في خطاب متلفز ألقاه بعد 9 أيام على مذبحة مروعة راح ضحيتها 19 طفلاً ومدرّستان في مدرسة بولاية تكساس، على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حالياً عند 18 عاماً، إلى 21 عاماً.

ودان الرئيس الأميركي رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفاً ذلك بأنه “غير مقبول”.

وقال بايدن: “حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئاً”، مضيفاً أن المشرعين “لا يمكن أن يخذلوا الشعب الأميركي مرة أخرى”.

وأوضح أن “الأمر لا يتعلق بأخذ سلاح أي شخص”، مضيفاً: “أنا احترم الثقافة والتقاليد.. والتعديل الثاني للدستور مثل جميع الحقوق الأخرى ليس مطلقاً دون حدود”.