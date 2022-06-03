عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق الهجومية للأفراد

الجمعة 3 يونيو 2022

الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى حظر بيع البنادق الهجومية للأفراد، وإلى رفع السن القانوني لشرائها من 18 إلى 21 عاما.



وأضاف بايدن، الذي يلقي كلمة لحث الكونجرس على سن قوانين لوقف تفشي العنف باستخدام الأسلحة النارية، علينا حماية أطفالنا وعائلاتنا ومجتمعنا من حوادث إطلاق النار.

وتابع: "حان الوقت ليتخذ مجلس الشيوخ إجراء ما من أجل حظر الأسلحة الهجومية".

وتساءل الرئيس الأمريكي وقد بدا عليه التأثر: "كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟"، مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة.

وأدان بايدن رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول".

وأردف قائلا: "حان الوقت كي يفعل مجلس الشيوخ شيئا... لا يمكن أن يخذل المشرعون الشعب الأمريكي مرة أخرى".

وقبل ساعة تقريبا، من بدء كلمة بايدن، أصيب خمسة أشخاص جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة، أثناء دفن رجل قتِل الشهر الماضي على يد الشرطة أثناء هروبه من عناصر أمن شاهدوه يحمل مسدسا.

كما يلقي بايدن خطابه غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلاً ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.