شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: الحكومة وضعت خطة مُحكمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت آية مدنى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحكومة المصرية وضعت خطة جيدة ومُحكمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تضمنت حلولًا عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، مضيفة:" إلا أن الأزمة تطلب جهود مضنية من كافة الجهات سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص الذي يجب عليه مشاركة الدولة في أعبائها من دور مسئوليته الاجتماعية، والمواطن الذي يجب عليه ترشيد النفقات".

وأضافت آية مدنى فى مقال لها نشر على موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان:" الأزمة الاقتصادية وترشيد الاستهلاك" :"تكمن سبل ترشيد الاستهلاك في عدة نقاط، بالنسبة للحكومة؛ الحد من استهلاك العملة الصعبة، وذلك من خلال وضع قائمة تتضمن السلع غير الأساسية التى تكبد الدولة نفقات كبيرة من العملة الصعبة ومنع استيراداها إذا لزم الأمر".

ولفتت النائبة آية مدنى إلى أنه بالنسبة للمواطن؛ لابد من تغيير سلوكه الاستهلاكي ويعمل على ترتيب الأولويات بحيث يتم شراء السلع الاستهلاكية على قدر الاحتياج فقط، ويقلل من نفقاته على الكماليات، إلى جانب ترشيد الاستهلاك في الأجهزة الكهربائية، ويعتمد على المنتج المحلي لزيادة الإنتاج الصناعي وإحلال المنتجات المصرية بديلًا للمستورد في الظروف الراهنة.