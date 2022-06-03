عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فوضى الرصاص تشيع القتلى.. إطلاق نار في مقبرة ويسكونسن الأمريكية

الجمعة 3 يونيو 2022

الخليج 365

أصيب 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة، أثناء دفن رجل قتِل الشهر الماضي على يد الشرطة.



وقالت الشرطة في مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيجان "أطلِقت أعيرة نارية عدة" في المقبرة الساعة 14,26 بالتوقيت المحلي (19,26 ت غ).

وأسفر إطلاق النار عن إصابة خمسة أشخاص، ووقع خلال جنازة رجل قتلته الشرطة في أيار/مايو، وفق ما قالت عائلته لقناة "تي إم جاي 4" موضحة أن بين الجرحى أقارب للراحل.

وقُتل الشاب الأسود داشونتاي كينغ (37 عاما) برصاص الشرطة في 20 مايو/أيار أثناء هروبه من عناصر أمن شاهدوه يحمل مسدسا.

وحصلت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلاً ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

ومنذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من عشرين حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة "غان فايولنس آركايف"، فيما تتواصل فوضى السلاح لدرجة تشييع القتلى في المقابر.