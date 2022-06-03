عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلنسكي يعترف: روسيا سيطرت على 20% من أوكرانيا

الجمعة 3 يونيو 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، إن خمس أوكرانيا (20%)، يخضع الآن لسيطرة روسيا، بعد مرور نحو 100 يوم من الحرب.



ونقل المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي قوله في بيان مصور أمام برلمان لوكسمبورج "اليوم، أصبح نحو 20 % من أراضينا تحت سيطرة المحتلين". وهذا ما يعادل نحو 125 ألف كيلومتر مربع.

وأضاف زيلينسكي: "هذه المساحة أكبر من مساحة دول البنلوكس بأكملها"، في إشارة إلى مصطلح مختصر لدول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج.

ومشيرا إلى أن جبهة القتال تمتد الآن لأكثر من ألف كيلومتر، أوضح زيلينسكي أن القوات الروسية سيطرت على 3260 تجمعا سكانيا - تم تحرير الكثير منها منذ بدء العملية الروسية في فبراير/ شباط الماضي.

وذكر زيلينسكي أن الجيش الأوكراني عازم على عدم فقدان المركز الإداري لمدينة سيفيرودونيتسك، رغم خوض قتال عنيف منذ أيام، بينما يقول الجيش الروسي والانفصاليون الموالون لموسكو أنهم على وشك السيطرة على تلك المنطقة.

ولم يتضح إلى الآن ما تبقى تحت السيطرة الأوكرانية من المدينة، رغم أن القوات الروسية تردد أنها تسيطر على وسط المدينة منذ مساء الأربعاء.

يشار إلى أن السيطرة على المركز الصناعي سيمثل خطوة مهمة للأمام بالنسبة لهدف روسيا المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونباس شرقي البلاد بأكملها.

واستولت روسيا بالفعل على مساحات شاسعة من جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي أمام برلمان لوكسمبورج أن أوكرانيا تعتبر نفسها بالفعل جزءا من الاتحاد الأوروبي، بينما جدد دعوته للحصول على المزيد من الأسلحة للمساعدة في إجبار الروس على التراجع.

وذكر زيلينسكي: "أعتقد أن أوكرانيا تظهر بالفعل من خلال أفعالها أنها تلبي المعايير الأوروبية".

"ساعات مظلمة"

وقال دون أن يذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باسمه "يتعين عليكم أن تثنوا هذا الشخص عن تدمير القيم الأوروبية. إذا لم نتمكن معا من إيقاف هذا الرجل، ستكون هذه ساعات مظلمة، ساعات مظلمة مررنا بها بالفعل في الحرب العالمية الثانية".

ودعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا وإرسال "المزيد من الأسلحة الحديثة".

وقال زيلينسكي أمام مؤتمر أمني في براتيسلافا عبر رابط الفيديو إن ما يقرب من 100 جندي يقتلون كل يوم في أوكرانيا أثناء محاولتهم الدفاع عن البلاد.

وتابع " في شرقي البلاد يقتل ما يصل إلى 100 شخص يوميا. كما يتعرض للإصابة بضع مئات يوميا ما بين 450 إلى 500 شخص".