شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء الإسكندرية لـ"النواب": نحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير الميناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، اليوم الخميس، أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد للقيام بجولة تفقدية في الميناء.

وقد بدأت الزيارة باستقبال اللواء بحري نهاد شاهين علي شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للساده أعضاء اللجنة والتأكيد على مدى حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والمتابعة الدؤوبة من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نحو تنفيذ مشروعات استثمارية وتطويرية بالميناء تعمل على تحسين معدلات الأداء وزيادة الطاقات الاستيعابية وتوفير خدمات تكنولوجية وبيئية متطورة ذات معايير عالمية، وذلك بما يتفق مع كون هيئة ميناء الإسكندرية هى الميناء الأكبر بمصر والتي يمر من خلالها 60% من حجم تجاره مصر الخارجية وتحقيقا لمساعيها للتحول إلى ميناء أخضر لوجستي ذكى.

وقد بدأت الجولة التفقدية بزيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 والمكونة من ارصفة بطول 2500 متر بأعماق تتراوح بين 14.5 الى 17.5 متر وبمساحه اجمالية 545 الف متر مربع وقادرة على استقبال 1.5 مليون حاويه مكافئة و 2 مليون طن بضائع عامة و100,000 وحدة دحرجة، حيث يتم حاليا تنفيذ المشروع بمعرفة شركة المجموعة المصرية المحطات متعددة الاغراض ومن المقرر الانتهاء من المشروع في شهر ابريل عام 2023.

أعقب ذلك تفقد مشروع إنشاء الرصيف 85 /3 لتداول الاخشاب والغلال والذي يتكون من رصيف بطول 433 متر مربع، وبأعماق تصل الى 15.5 متر و بظهير خلفي بمساحة 35 ألف متر مربع.

وتم تفقد مشروع إنشاء كباري هويس المالح والمكون من عدد اثنين كوبري سيارات يسمح بالمرور في الاتجاهين وعدد واحد كوبري سكه حديد متحرك يسمح أيضا بالمرور في الاتجاهين، حيث يستهدف ذلك المشروع رفع قدره النقل النهري بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية من خلال تحقيق امكانيه نقل الحاويات على البارجات بارتفاع 2 حاويه بما يزيد من الطاقة الإنتاجية لحركه النقل النهري ويخفف العبء المروري على الطرق البرية بالميناء.

وتم تفقد اعمال التطوير بمشروع جونة البترول بميناء الإسكندرية كما تم تفقد مساحات الاراضي المنضمة من الشركة التجارية للأخشاب الى هيئة ميناء الإسكندرية، وكذا المساحات المنضمة حديثا بمنطقه نجعي إسو والالومنيوم بأجمالي مساحه 11.7 فدان فضلا عن مساحه 273 فدان التي تم ضمها ايضا حديثا الى هيئه ميناء الإسكندرية لتكون تلك المساحات بمثابة الظهير الخلفي للصناعات القيمة المضافة والتخزين بالميناء تحقيقا لأهدافها اللوجستية وتجاوزا للعقبات السابقة المتمثلة في محدودية المساحة المكانية للميناء المنشأ منذ عهود بعيده في قلب مدينه الاسكندرية.

وغادر الوفد البرلمانى، ميناء الإسكندرية باتجاه ميناء الدخيلة من خلال العبور بكوبري 54، والذي تم انشاءه ايضا حديثا بطوله 2.3 كيلو متر للربط بين ميناء الإسكندرية والطريق الدولي الساحلي مباشره بما يساهم في الحد من التكدس المروري بالميناء للشاحنات وكذا المحافظة على طرق مدينه الإسكندرية من التكدس والازدحام المروري بها ،حيث ان الشاحنات لن تمر من خلال طرقات المدينة وانما ستمر من كوبري 54 مباشره الى الطريق الدولي الساحلي.

وتفقد الوفد كوبرى الدخيلة المنشأ بطول 4.5 كيلومتر للربط بين ميناء الدخيلة والطريق الدولي الساحلي مباشره ليحقق نفس غايه كوبري 54 في تخفيف التكدسات والاعباء المرورية على الميناء والمدينة.

وفي سياق آخر، زار الوفد البرلماني، برئاسة النائب علاء عابد، موقع مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة الجاري تنفيذه حاليا والمكون من رصيف بطول 1150 متر وعمق يصل الى 15 متر وظهير خلفي بمساحات 300 ألف متر 2 وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر في وقت واحد ، حيث أنه من المقرر ان يضيف هذا المشروع الى ميناء الدخيلة طاقه استيعابية تقديريه تتراوح بين 6 الى 7 مليون طن سنويا.

وفي ختام الجولة التفقدية زار موقع مشروع المحطة متعددة الاغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والجاري تنفيذها حاليا لإنشاء رصيف بطول 1800 متر بأعماق تتراوح بين 15 – 18 متر وظهير خلفي يصل الى 660 الف متر مربع وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد 1 سفينه بطول 400 متر في ذات الوقت وبطاقة استيعابية تتراوح بين 6 الى 7 مليون طن سنويا بضائع عامة وغلال و 1.5 مليون حاوية مكافئة.