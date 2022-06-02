شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات «الانتشار المصلي» لكورونا إلى 67 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد - 19، ما يعنى أنهم أصيبوا بالمرض أو تم تلقيحهم.

وقالت المنظمة في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم، أن ما يطلق عليها معدلات الانتشار المصلي ارتفع إلى 67في المئة في شهر تشرين الأول /أكتوبر من 16في المئة في شهر شباط/فبراير عام 2021،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار ، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن.

ويقدم تقرير منظمة الصحة العالمية لمحة عن الكيفية التي يزيد بها العالم بشكل جيد المقاومة للجائحة.