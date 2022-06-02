02 يونيو , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض سلسلة جديدة من العقوبات لدفع فلاديمير بوتين إلى وقف حربه على أوكرانيا، مستهدفة بشكل خاص صديقه المقرب و«الممول» سيرغي بافلوفيتش رولدوغين وشركة سمسرة في اليخوت العملاقة للأثرياء الروس.
وتستهدف وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الأميركية مجموعة كاملة من الأثرياء الروس القريبين من السلطة أو أفراد «النخبة» في موسكو بمن فيهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
وقالت واشنطن إن إجراءات تستهدف أيضاً عدداً كبيراً من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على ثري مقرب من بوتين ودار وساطة ويخوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.