واشنطن تفرض عقوبات على ثري مقرب من بوتين ودار وساطة ويخوت

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض سلسلة جديدة من العقوبات لدفع فلاديمير بوتين إلى وقف حربه على أوكرانيا، مستهدفة بشكل خاص صديقه المقرب و«الممول» سيرغي بافلوفيتش رولدوغين وشركة سمسرة في اليخوت العملاقة للأثرياء الروس.

وتستهدف وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة الأميركية مجموعة كاملة من الأثرياء الروس القريبين من السلطة أو أفراد «النخبة» في موسكو بمن فيهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وقالت واشنطن إن إجراءات تستهدف أيضاً عدداً كبيراً من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام.