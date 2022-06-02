إصابة الأمير البريطاني أندرو بكورونا

قال متحدث باسم قصر بكنغهام، إن الاختبارات أكدت إصابة الأمير أندرو بفيروس كوفيد-19 وإنه سيتغيب عن قداس الشكر الذي سيُقام للملكة إليزابيث يوم الجمعة للاحتفال بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش.

واضطر أندرو، الابن الثاني للملكة، إلى التخلي عن واجباته الملكية بسبب صداقته مع رجل المال الراحل جيفري إبستين الذي أدين في قضية جنسية. وقام أندرو بتسوية دعوى قضائية أميركية في فبراير شباط اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على امرأة عندما كانت قاصراً.