02 يونيو , 2022
الأمير البريطاني أندرو
قال متحدث باسم قصر بكنغهام، إن الاختبارات أكدت إصابة الأمير أندرو بفيروس كوفيد-19 وإنه سيتغيب عن قداس الشكر الذي سيُقام للملكة إليزابيث يوم الجمعة للاحتفال بمرور 70 عاماً على اعتلائها العرش.
واضطر أندرو، الابن الثاني للملكة، إلى التخلي عن واجباته الملكية بسبب صداقته مع رجل المال الراحل جيفري إبستين الذي أدين في قضية جنسية. وقام أندرو بتسوية دعوى قضائية أميركية في فبراير شباط اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على امرأة عندما كانت قاصراً.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الأمير البريطاني أندرو بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.