شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة مشيرة خطاب تستقبل ممثل منظمة الهجرة الدولية في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، لوران دي بويك، ممثل منظمة الهجرة الدولية في القاهرة، في مقر المجلس بالتجمع الخامس، وناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال دعم حقوق اللاجئين والمهاجرين.

وأشارت رئيسة المجلس إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، منذ عام 2016 ، حيث أكدت أن المجلس قد أطلق خطته الوطنية الهادفة إلى دعم الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وناقش الجانبان التعاون في عقد برامج بناء للقدرات للعاملين في الهيئات الحكومية والغير حكومية المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وبرامج التقييم والمتابعة.

كما تعرض الجانبان لقضايا مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز التوعية بحقوق الأطفال والمهاجرين.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس قد أعد رؤيته للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الجمهورية، والذي صاغته لجان المجلس النوعية بشكل تشاركي.

ومن جانبه، أشار لوران دي بويك الى تنظيم منظمة الهجرة الدولية لمؤتمر يهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين في مصر ودعم قدراتهم في الحصول على فرص عمل وأشار إلى تطلعه لمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر.