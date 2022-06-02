شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: هناك مرونة من الحكومة لمعالجة أخطاء التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، إن التعديلات التشريعية على قانون التصالح فى مخالفات البناء تمثل أهمية كبرى، حيث إن الشعب له كل الأحقية فى أن يطالب بحقوقه لأن هذه أخطاء متراكمة سواء أخطاء من المواطنين أو بغض الطرف من الحكومة أو تمت فى عهد ما.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، خلال برنامج السلطة التشريعية، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك مرونة من الحكومة لمعالجة أي أخطاء في التصالح بمخالفات البناء.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، أن قانون التصالح أظهر العديد من الإشكاليات الخاصة بالتطبيق، حيث إن فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة التي تتم بالقانون تحاول معالجة هذه الإشكالية.