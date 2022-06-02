بعد حوادث إطلاق النار.. أميركا تسعى الى السيطرة على حمل الأسلحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 47 دقيقة

هزّت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، حادثة إطلاق النار في مدرسة في ولاية تكساس حيث توفي 19 طفلًا ومدرّسين اثنين. وأعادت الحادثة موضوع حمل السلاح في الولايات الأميركية.

في هذا السياق، بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي،الخميس، النظر في مشروع قانون من شأنه أن يسن مجموعة من تدابير السيطرة على حمل الأسلحة.

ويأتي ذلك في أعقاب العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة في الولايات المتحدة، بما في ذلك إطلاق النار في سوبر ماركت في نيويورك وإطلاق النار في مدرسة ابتدائية في تكساس.

وناقش المشرّعون قانون حقوق الإنسان 7910، المعروف باسم “قانون حماية أطفالنا”، والذي يتضمن تدابير مثل رفع السن القانوني للحصول على البندقيات الآلية أو بندقيات الخرطوش إلى 21 عاما.

كما يشترط القانون المقترح أن تكون جميع الأسلحة النارية قابلة للتتبع، وفرض التخزين الآمن للأسلحة النارية، وإغلاق ما يسمى بـ”ثغرة التخزين العثرة”.

كذلك، جادل الجمهوريون في اللجنة، بما في ذلك العضو رفيع المستوى جيم جوردان، بأن مشروع القانون عُجل به ولا يقدم حلولًا حقيقية للمشاكل التي تكمن في جوهر عمليات إطلاق النار الجماعية.

كما أعرب عن مخاوفهم بشأن دستورية التشريع بالنظر إلى التعديل الثاني بالدستور والذي يضمن الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.

فيما وصف الديمقراطيون التشريع بأنه تأخر، ولم يتسرعوا فيه، قائلين إن مثل هذه الإجراءات نوقشت بعد عمليات إطلاق نار جماعية تعود إلى عقود، وجادلوا بأن الإجراءات المقترحة لها مكانة قانونية قوية على الرغم من مخاوف الجمهوريين.