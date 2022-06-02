النفط.. الأسعار تواصل الارتفاع وسط تفاؤل بزيادة الإنتاج

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن العقود الآجلة لبرنت سجلت 117.61 دولارا للبرميل عند التسوية، مرتفعة بـ 1.32 دولار أو 1.14 في المئة.

في غضون ذلك، قال مصدر في "أوبك+" إن من المرجح جدا أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو المقبل، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميا.



ويأتي الحديث عن زيادة الإنتاج فيما تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مع استمرار الطلب في تجاوز العرض، وتراجع مخزونات الخام التجارية حتى مع دخول مزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية إلى السوق.

وتراجعت مخزونات الخام 5.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مايو إلى 414.7 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بواقع 1.3 مليون برميل.



وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الانخفاض يأتي على الرغم من إفراج الحكومة الأميركية عن أكثر من خمسة ملايين برميل من الاحتياطيات، في الأسبوع الماضي، وارتفاع صافي واردات الخام بمقدار 83 ألف برميل يوميا.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير تراجع بمقدار 236 ألف برميل يوميا، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدل الاستخدام الإجمالي 0.6 نقطة مئوية إلى 92.6 في المئة على الصعيد الوطني مع اقتراب موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.