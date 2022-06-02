شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يتلقى شكر من "القومى للمرأة" على إصدار أكواد قضايا السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعثت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بخطاب إلى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك للتعبير عن خالص شكر المجلس على إصدار الأكواد الأخلاقية الإعلامية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الدينية والمرأة المصرية.

وجاء نص الخطاب: "بداية يهدي المجلس القومي للمرأة لسيادتكم أطيب التمنيات بدوام التوفيق لما فيه الخير لصالح وطننا الحبيب"، وأضاف القومي للمرأة: "أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لشخصكم الكريم وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت رئاستكم على إصدار الأكواد الأخلاقية الإعلامية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الدينية وقضايا المرأة المصرية".

وقال المجلس: "الأمر الذي يتفق مع الكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة المصرية في وسائل الإعلام، والصادر من لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة في عام 2018، والذي تم إقراراه بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بذات العام، وهو ما يكلل جهود عمل لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بمؤازرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

واختتم المجلس القومي للمرأة خطابه: "وإذ ننتهز هذه الفرصة لنتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على مساندة سيادتكم ومجلسكم الموقر لقضية المرأة المصرية والسعي لنصرتها بشكل مستنير.. آملين استمرار دعمكم وتعاونكم الكريم".



