شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات جدري القردة إلى 33 حالة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الخميس، إن عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في البلاد زاد إلى 33 ارتفاعا من 17 في وقت سابق هذا الأسبوع.

وذكرت هيئة الصحة في سانتي بوبليك فرانس، إنه كانت هناك 33 حالة مسجلة حتى أول يونيو حزيران، منها 24 في منطقة باريس/إيل دو فرانس، بزيادة عن الحالات المؤكدة حتى 30 مايو التي بلغ عددها 17.

ويسبب فيروس جدري القردة أعراضا من بينها الحمى والأوجاع والطفح الجلدي ذي الشكل المميز، وطبقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 550 إصابة مؤكدة بجدري القردة في 30 دولة على الأقل، خارج أفريقيا التي يتوطن بها الفيروس عادة.